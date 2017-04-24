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Главная » Страна » Из Ковеля в польский Хелм уже в мае могут запустить рельсовый автобус

Из Ковеля в польский Хелм уже в мае могут запустить рельсовый автобус

Из Ковеля в польский Хелм уже в мае могут запустить рельсовый автобус
Фото: ЦТС

В будущем этот железнодорожный маршрут планируется продлить до Люблина

24.04.17 111
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В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Хелм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажиров, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник, передает ЦТС.

Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов – 130-150 грн.

Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля - 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда.

Во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин".

Для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" уже даже оборудовали три отдельных комнаты.

В ОГА информируют, что в мае должно состояться совещание с представителями польской стороны, на котором будут согласованы все вопросы, после чего ж/д сообщение между Ковелем и Холмом будет запущено.

Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

Напомним, этот вопрос обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года. Председатель правления ПАО УЗ Войцех Балчун писал, что использоваться на маршруте будет рельсовый автобус Pesa.

"Рассчитываем, что наши пассажиры останутся в двойном выигрыше: в Холме есть удобная пересадка в такие города как Варшава, Люблин, Замосць, Жешув. То есть добраться можно будет во все уголки Польши", - заявил Балчун.

Он также добавил, что УЗ прорабатывает планы запуска поезда по маршруту Львов-Краков. "Есть все шансы увидеть его в графике уже этим летом", - прогнозировал глава УЗ.

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