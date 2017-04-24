Туркменское дизтопливо приплыло в Украину

В понедельник, 24 апреля, осуществлена поставка первой партии топлива (около 2 500 тонн) в порт Очаков (Николаевская обл.).
Топливо везется напрямую с НПЗ "Туркменбаши" по Волгодону и через Азовское море в украинские порты.
Об этом пишет OilNews.
Всего планируется импорт 5–7 тыс. т топлива ежемесячно в период работы Волго-Донского судоходного канала.
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По словам директора компании Романа Румянцева, это первая поставка в рамках годовой программы импорта туркменского ДТ в Украину.
"Мы будем поставлять около 5 тыс. т ДТ весь период навигации Волгодона – до ноября. Топливо будет переваливаться в портах Очакова, Измаила, Херсона, Николаева. Также планируем поднимать его до Днепра", – заявил он.
Напомним, страны ЕС стали больше зависеть от импорта ископаемого топлива.