Могила Леси Украинки разграблена

На Байковом кладбище в Киеве неизвестные разграбили могилу украинской поэтессы Леси Украинки.
Об этом сообщает Еспресо.
Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Отметим, могила Леси Украинки - памятник истории национального значения. Установлен в 1913 году в Киеве на Байковом кладбище. В 1939 году на могиле установлен надгробный бронзовый памятник работы скульптора Галины Петрашевич.
Напомним, вандалы облили красной краской памятник Елене Телиге.