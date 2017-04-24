ЛГБТ-марш в Киеве завершится Маршем равенства 18 июня

КиевПрайд-2017 пройдет в июне и завершится Маршем равенства 18 июня.
Об этом рассказала директор общественной организации КиевПрайд Руслана Панухник на брифинге, пишут украинские СМИ
"КиевПрайд-2017 состоит из двух частей – "недели прайда" и Марша равенства. КиевПрайд-2017 пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех Марша равенства в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - подчеркнула она.
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Панухник уточнила, что организаторы марша находятся в тесном взаимодействии с властями города и Нацполицией.
"Мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - сказал она, добавили, что дистанцию марша в нынешнем году увеличат вдвое.
"Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - резюмировала Панухник.