ЛГБТ-марш в Киеве завершится Маршем равенства 18 июня

Организаторы марша находятся в тесном взаимодействии с властями города и Нацполицией

КиевПрайд-2017 пройдет в июне и завершится Маршем равенства 18 июня.

Об этом рассказала директор общественной организации КиевПрайд Руслана Панухник на брифинге, пишут украинские СМИ

"КиевПрайд-2017 состоит из двух частей – "недели прайда" и Марша равенства. КиевПрайд-2017 пройдет 9-18 июня, марш станет завершением. Мы помним успех Марша равенства в 2016 году и поэтому не собираемся отходить от своих стандартов и приоритетов", - подчеркнула она.

Панухник уточнила, что организаторы марша находятся в тесном взаимодействии с властями города и Нацполицией.

"Мы убеждены, что наше мероприятие пройдет при должном обеспечении безопасности и правопорядка. О месте и времени мы сообщим за несколько дней до марша, ориентировочно все детали станут известны 14 июня", - сказал она, добавили, что дистанцию марша в нынешнем году увеличат вдвое.

"Мы также немного изменим маршрут. Кроме того, мы ожидаем, что участников будет больше", - резюмировала Панухник.

Напомним, умер активист, придумавший радужный флаг ЛГБТ.