С завтрашнего дня в Украине начнется потепление

В ближайшие сутки, 25 апреля, территория Украины окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, холодный воздух будет постепенно отступать, с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По стране во вторник без осадков, только ночью на крайнем востоке местами небольшой дождь. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 13-18° тепла.
В Киеве - без осадков. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.
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В среду, 26 апреля, в большинстве западных районов, днем и в Житомирской области дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Температура на Левобережье ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла; на остальной территории ночью 4-9°, днем 16-21°, на крайнем западе страны 11-16°.
В столице - без осадков. Температура ночью 6-8° тепла, днем 18-20°.
Напомним, Генсек ООН призвал тщательнее готовиться к природным катаклизмам.