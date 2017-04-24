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Обновленную Почтовую площадь в Киеве представят через неделю

Обновленную Почтовую площадь в Киеве представят через неделю
Проект реконструкции Почтовой площади / Фото: Новости - bigmir)net

В мае откроют и реконструированный велотрек

24.04.17 402
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Через неделю в Киеве откроют одну из главных локаций Евровидения - Почтовую площадь.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы КГГА Александр Спасибко, сообщает 44.ua.

"Мы откроем верхнюю часть, где будет сделан дополнительный вход с Владимирского спуска, также будет озеленение и заработает фонтан. Кроме того, гостей ожидает сюрприз",- сказал Спасибко.

Кроме того, в мае в Киеве откроют реконструированный велотрек, где будут расположены велошкола, общественное пространство и паркинг. Он добавил, что недалеко от велотрека был реконструирован сквер со стороны ул. Гончара.

Напомним, Кличко ведет переговоры с китайцами о строительстве метро на Троещину.

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