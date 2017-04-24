Обновленную Почтовую площадь в Киеве представят через неделю

Через неделю в Киеве откроют одну из главных локаций Евровидения - Почтовую площадь.
Об этом во время брифинга заявил заместитель главы КГГА Александр Спасибко, сообщает 44.ua.
"Мы откроем верхнюю часть, где будет сделан дополнительный вход с Владимирского спуска, также будет озеленение и заработает фонтан. Кроме того, гостей ожидает сюрприз",- сказал Спасибко.
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Кроме того, в мае в Киеве откроют реконструированный велотрек, где будут расположены велошкола, общественное пространство и паркинг. Он добавил, что недалеко от велотрека был реконструирован сквер со стороны ул. Гончара.
Напомним, Кличко ведет переговоры с китайцами о строительстве метро на Троещину.