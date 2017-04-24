Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ

Об этом в интервью LIGA.net заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", - отметил он.

По его словам, производство по заявлениям Онищенко у НАБУ есть, но они так и остались голословными.

"В дополнение к заявлениям он обнародовал две записи, сделанные уже постфактум. Честно говоря, содержание заявлений и пленок не совпадают. Он рассказывал об одном, а записи дал совсем о другом. Я уверен, что это делается, чтобы политизировать дело. Но если посмотреть на ситуацию объективно, то есть голословное заявление, ничем не подтвержденное, и есть записи, сделанные после того, как основные аресты в деле по газовой схеме уже были проведены", - пояснил директор НАБУ.

Напомним, Онищенко сбежал из Украины в 2016-м году. В Украине против него открыто уголовное производство. Генпрокуратура подозревает его в организации коррупционной схемы по перепродаже газа и добивается экстрадиции в Украину.