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Главная » Страна » Киев хочет отправить в отставку главу ПАСЕ

Киев хочет отправить в отставку главу ПАСЕ

Киев хочет отправить в отставку главу ПАСЕ
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента

24.04.17 37
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Украинская делегация в ПАСЕ требует внести изменения в регламент Ассамблеи и запустить процедуру импичмента главы организации Педро Аграмунта.

Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, на заседании ПАСЕ в кресле главы сидит его заместитель, потому что "члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал".

Кроме того, позже по требованию делегатов состоятся слушания, на которых Педро Аграмунт готов будет ответить на их вопросы.

"Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, президент ПАСЕ назвал свой визит с россиянами в Сирию "частным".

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