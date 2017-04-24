Киев хочет отправить в отставку главу ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ требует внести изменения в регламент Ассамблеи и запустить процедуру импичмента главы организации Педро Аграмунта.
Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
По ее словам, на заседании ПАСЕ в кресле главы сидит его заместитель, потому что "члены Ассамблеи очень четко заявили, что Аграмунт не может председательствовать на заседании Ассамблеи, принципы которой он растоптал".
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Кроме того, позже по требованию делегатов состоятся слушания, на которых Педро Аграмунт готов будет ответить на их вопросы.
"Но украинская делегация требует изменений в регламент и запуска процедуры импичмента", - подчеркнула Геращенко.
Напомним, президент ПАСЕ назвал свой визит с россиянами в Сирию "частным".