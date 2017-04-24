В доме беглого экс-регионала Царева продолжат жить переселенцы

Суд Днепропетровского района Днепропетровской области отказал сыну бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева Максиму в удовлетворении искового заявления о выселении семей вынужденных переселенцев из имения Царевых, расположенного в селе Старые Кодаки под Днепром.

Соответствующее решение суд Днепропетровского района области принял сегодня, 24 апреля, передает УНИАН.

При этом ни Максима Царева, ни его представителей на судебном заседании не было.

Сын экс-регионала подал иск отдельно на семью переселенца из Донбасса Владимира Моисеева, который якобы препятствует приближению к дому. Как заявил на суде адвокат Моисеева Виталий Дорохов, сейчас его подзащитный сам выселился из дома Царевых и проживает в Соборном районе Днепра. Еще 5 семей переселенцев из Донецкой и Луганской областей продолжают жить в поместье семьи экс-регионала.

Будет ли подавать сын Царева новые иски в суд в отношении других семей переселенцев, пока неизвестно.

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Напомним, летом 2014 года, после бегства экс-регионала Олега Царева из Украины, в 4-этажном доме якобы с согласия его супруги поселились 6 семей вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей. В 2015 году сын экс-регионала подал на переселенцев в суд.

4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила, что начала процедуру заочного осуждения экс-депутата ВР Царева. В марте 2016 года ГПУ направила дело в отношении Царева в суд. Он обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственную смену и свержение конституционного строя.

