Абромавичус проиграл суд Кононенко

По мнению бывшего министра, судья торопилась при рассмотрении дела

Печерский районный суд Киева удовлетворил исковые требования заместителя председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Игоря Кононенко к бывшему министру экономического развития и торговли Айварасу Абромавичусу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом экс-министр сообщил на своей Facebook-странице.

"В четверг, 13 апреля Печерский суд Киева вынес предвзятое решение по делу о защите чести Кононенко вопреки имеющимся материалам в деле", - пишет он.

По мнению бывшего министра и его защитников судья торопилась при рассмотрении дела. Она не удовлетворила ни одного ходатайства адвокатов и не использовала достаточно времени ни на исследования представленных доказательств, ни на опрос ответчика.

Абромавичус также сообщил, что подал апелляцию на решение суда.

Напомним, что в феврале 2016 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с заявлением о том, что Кононенко блокирует работу министерства.

В апреле 2016 года НАБУ передало в суд материалы досудебного расследования по обвинению бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника в незаконном влиянии на Абромавичуса.