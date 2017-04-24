Вопрос выдачи Чауса будет рассмотрен на текущей неделе

Суд в Молдове должен рассмотреть вопрос выдачи Украине судьи Николая Чауса на текущей неделе - 24-30 апреля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
"По информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.
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В САП добавили, что на данный момент Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы, учитывая его пребывания под стражей больше месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.
Отмечается, что ходатайство украинских правоохранителей о задержании и выдаче судьи Чауса было передано молдавский стороне 18 января текущего года, а 6 марта детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в прокуратуру Молдовы.
"Просим заметить, что судья Николай Чаус находится на территории Молдовы и до момента передачи его украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы согласно молдавскому законодательству и международно-правовым соглашениям", - резюмировали в НАБУ.
Напомним, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.