Вопрос выдачи Чауса будет рассмотрен на текущей неделе

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"По информации Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, на этой неделе судом Молдовы будет рассмотрена апелляция прокуратуры на меру пресечения в виде домашнего ареста для судьи Николая Чауса и выдачу украинским правоохранительным органам для осуществления правосудия", - говорится в сообщении.

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В САП добавили, что на данный момент Чаус находится под экстрадиционным арестом, однако судом Молдовы, учитывая его пребывания под стражей больше месяца и отсутствие возможности влиять на ход следствия, принято решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Отмечается, что ходатайство украинских правоохранителей о задержании и выдаче судьи Чауса было передано молдавский стороне 18 января текущего года, а 6 марта детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в прокуратуру Молдовы.

"Просим заметить, что судья Николай Чаус находится на территории Молдовы и до момента передачи его украинским правоохранителям все процессуальные действия с ним проводят правоохранительные органы Молдовы согласно молдавскому законодательству и международно-правовым соглашениям", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.