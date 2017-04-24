Американка побила рекорд пребывания в космосе

Астронавт NASA Пегги Уитсон побила рекорд самого длительного пребывания в космосе, который ранее установил ее соотечественник Джефф Уильямс.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter Международной космической станции (МКС).
"В 01:27 по восточному времени Пегги Уитсон официально побила установленный Джеффом Уильямсом рекорд - 534 дня пребывания в космосе. Пожелайте ей всего наилучшего!" - говорится в сообщении.
Отметим, Пегги Эннетт Уитсон - американский биохимик, астронавт NASA, первая женщина-командир Международной космической станции (МКС). Она совершила два космических полета на МКС. Суммарное время пребывания на орбите составило 377 суток, что является абсолютным рекордом по длительности работы в космосе среди женщин. Выполнила восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 53 часов и 22 минуты.
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