На этой неделе в Украине значительно потеплеет.
Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН.
В понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет в Одесской области - до +13°. В восточных областях - температура до +12°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +11°. В северных регионах – также до +11°, на западе - до +10°.
Прогноз на 24 апреля
Во вторник, 25 апреля, в Украине начнется потепление. Днем на западе до +19°, в остальных регионах +12°...+16°.
Прогноз на 25 апреля
В среду, 26 апреля, в стране ожидается солнечная погода. Днем теплее всего будет на западе - до +24°.
Прогноз на 26 апреля
В четверг - ясно и без осадков. Ночью в Украине +3°...+8°, днем на западе до +24°.
Прогноз на 27 апреля
В пятницу на западе местами пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+21°.
Прогноз на 28 апреля
29 и 30 апреля в западных регионах пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +3°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +10°...+23°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+24°.
Прогноз на 29 апреля
Прогноз на 30 апреля
Народный прогноз
24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым.
26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
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27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.
30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день - то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.