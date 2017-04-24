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Главная » Страна » Инфографика Подробный прогноз погоды до конца недели

Инфографика Подробный прогноз погоды до конца недели

<span class="label red">Инфографика</span> Подробный прогноз погоды до конца недели
Фото из открытых источников

В Украину вернется долгожданное тепло

24.04.17 312
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На этой неделе в Украине значительно потеплеет.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от УНИАН

В понедельник в Украине пройдут дожди, местами с грозами. Теплее всего будет в Одесской области - до +13°. В восточных областях - температура до +12°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +11°. В северных регионах – также до +11°, на западе - до +10°.

Прогноз на 24 апреля

 

Во вторник, 25 апреля, в Украине начнется потепление. Днем на западе до +19°, в остальных регионах +12°...+16°.

Прогноз на 25 апреля

 

В среду, 26 апреля, в стране ожидается солнечная погода. Днем теплее всего будет на западе - до +24°.

Прогноз на 26 апреля

 

В четверг - ясно и без осадков. Ночью в Украине +3°...+8°, днем на западе до +24°.

Прогноз на 27 апреля

 

В пятницу на западе местами пройдут дожди. В Крыму температура днем до +23°, в остальных регионах +13°...+21°.

Прогноз на 28 апреля

 

29 и 30 апреля в западных регионах пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +3°, на остальной территории +4°…+10°. Днем температура по стране +10°...+23°. В воскресенье ночью на западе до +3°, днем в Украине +11°...+24°.

Прогноз на 29 апреля

 

Прогноз на 30 апреля

 

Народный прогноз

24 апреля - день Антипы священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает — начало мая будет дождливым.

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

29 апреля - Ирина. Смотрели: если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

30 апреля - день покровителей пчел Зосимы и Савватия. Солнце на Зосиму Пасечника скажет о предстоящем лете: если ясный солнечный день - то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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