Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ввести в Донбасс миротворцев ООН.

По словам Пескова, инициатива о миротворцах ООН на Донбассе должна обсуждаться со сторонами конфликта, в ООН и в странах нормандской четверки.

"Если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта, а сторонами конфликта являются Киев, с одной стороны, и непризнанные республики - с другой стороны", - цитирует его слова СМИ.

В Кремле также акцентировали внимание на том, что необходимо понять отношение к такой инициативе самой ООН.

Напомним, ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ.