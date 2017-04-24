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Ситуация в Донбассе

Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс

Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс
Фото из открытых источников

Необходимо понять отношение к инициативе самой ООН

24.04.17 1569
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ввести в Донбасс миротворцев ООН.

По словам Пескова, инициатива о миротворцах ООН на Донбассе должна обсуждаться со сторонами конфликта, в ООН и в странах нормандской четверки.

"Если инициатива выдвигается, то она подлежит обсуждению со сторонами конфликта, а сторонами конфликта являются Киев, с одной стороны, и непризнанные республики - с другой стороны", - цитирует его слова СМИ.

В Кремле также акцентировали внимание на том, что необходимо понять отношение к такой инициативе самой ООН.

Напомним, ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва автомобиля ОБСЕ.

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