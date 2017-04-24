САП подозревает Ляшко в незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в НАБУ производство по подозрению в незаконном обогащении народного депутата от Радикальной партии Олега Ляшко.
Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, отвечая на вопрос относительно дома лидера Радикальной партии, сообщает Украинская правда.
"Из Антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело относительно незаконного обогащения. Но оно только поступило, я не готов сказать, что там происходит по этому делу", - отметил Сытник.
Напомним, коррупционный рынок Украины оценивается в 85 млрд грн.