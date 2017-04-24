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Главная » Страна » Петренко поделился планом действий в случае невыполнения РФ решения суда ООН

Петренко поделился планом действий в случае невыполнения РФ решения суда ООН

Петренко поделился планом действий в случае невыполнения РФ решения суда ООН
Павел Петренко / Фото: УНИАН

Украина следит за поведением России

24.04.17 1074
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Если Российская Федерация не исполнит промежуточное решение Международного суда ООН по иску Украины, то будет поставлен вопрос о применении принудительных механизмов исполнения.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко на брифинге, отвечая на вопрос по поводу отказа оккупационных властей Крыма исполнять решение суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса и относительно возможности повлиять в этом вопросе на Москву, сообщает УНИАН.

Что касается России, то она либо исполнит промежуточное решение Международного суда ООН, либо мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генассамблеи Организации Объединенных Наций", - сказал он.

По его словам, фактически это будет сигналом: перешла ли уже Россия все границы, или у нее все же есть какой-то здравый смысл, и она прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это постановил суд, даже в промежуточном решении.

"Мы следим за поведением России и будем принимать адекватные меры буквально в ближайшее время", - сказал Петренко.

На вопрос, о каких механизмах идет речь, он пояснил, что одним из них является вынесение соответствующей резолюции Генассамблеей ООН. Кроме того, если это решение Россией не будет исполнено, то оно будет положено в основу уголовного трибунала.

Напомним, дата начала рассмотрения судом ООН иска Украины против РФ по существу станет известна в мае.

 

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