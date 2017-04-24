Украина уменьшила в 2016 году расходы на оборону, - SIPRI

Финансирование оборонной сферы упало с 4% ВВП в 2015 году до 3,8% в 2016 году

Украина в 2016 году, по сравнению с позапрошлым годом, сократила расходы на оборону с 4% до 3,8% ВВП. Об этом говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает DW.

Несмотря на то, что номинальные расходы Киева на оборону возросли с 79 млрд грн в 2015 году до 87,5 млрд грн в 2016-м, в валюте в фиксированных ценах эта цифра сократилась с $3,62 млрд до $3,42 млрд.

"Военные расходы Украины в 2016 году составили менее $3,5 млрд, сокращение на уровне 3,8%. Между 2007 и 2016 годами военные расходы увеличились на 28%", - говорится в статье, опубликованной аналитиками SIPRI.

Аналитики объяснили незначительное сокращение расходов на оборону в 2016-м в сравнении с 2015 годом снижением интенсивности боевых действий в Донбассе.

Для сравнения, Россия увеличила реальные расходы на оборону с $66,4 млрд в 2015 году до $69,2 млрд в прошлом году, доведя их таким образом до 5,3% ВВП.

Напомним, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, мировые военные расходы выросли до $1686 млрд в 2016 году, что составило 0,4 % в реальном выражении по сравнению с 2015 годом.