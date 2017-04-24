В Киеве обещают демонтировать "опасные" газовые заправки уже до конца недели

В столице в кратчайшие сроки демонтированы опасные автогазозаправочные пункты, которые были незаконно размещены на территории города.

По официальным данным Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, на начало года на территории города было 353 нелегально размещенных газовых заправок.

На сегодняшний день осталось планово демонтировать 3 автогазозаправочных пункта.

Об этом на еженедельном брифинге сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает пресс-служба горадминистрации.

"С начала года по городу совместно с прокуратурой демонтировано 350 незаконных автогазозаправочных пунктов, из них: 249 самодемонтовано собственниками и 101 объект был демонтирован силами города. Последние три незаконных заправочных пункта мы планируем демонтировать в ближайшие дни. Кроме этого, пять демонтируемых АГЗП были установлены повторно и подлежат повторному демонтажу в ближайший срок", – сообщил Бондаренко.

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Напомним, 30 марта руководитель аппарата КГГА обещал, что в течение месяца все указанные незаконные объекты будут демонтированы.

Все демонтированные автогазозаправочные пункты были установлены с грубым нарушением норм безопасности и несли прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

Следующим этапом борьбы города за безопасность киевлян будет проверка стационарных автозаправочных пунктов на соответствие нормам законодательства и организация контроля с целью предотвращения повторного появления опасных объектов на территории столицы.

