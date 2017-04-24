Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик

Наблюдательный совет Нафтогаза Украины возглавил Пол Уорвик. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Пол Уорвик был избран главой наблюдательного совета на его внеочередном заседании 21 апреля. Ранее эту должность занимала Юлия Ковалив.
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Напомним, Пол Уорвик был одним из трех иностранцев, которые были назначены в наблюдательный совет Нафтогаза в 2016 году.
Пол Уорвик имеет опыт работы в нефтегазовом секторе более 33 лет, в том числе на управленческих должностях в ConocoPhillips и Talisman Energy. Работал в Норвегии, Великобритании, Польше, Индонезии, странах Северной и Западной Африки, Ближнего Востока. Закончил магистратуру в Cranfield Institute of Technology, учился в London Business School.