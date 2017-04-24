Наблюдательный совет Нафтогаза возглавил Пол Уорвик

Наблюдательный совет Нафтогаза Украины возглавил Пол Уорвик. Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Пол Уорвик был избран главой наблюдательного совета на его внеочередном заседании 21 апреля. Ранее эту должность занимала Юлия Ковалив.

Напомним, Пол Уорвик был одним из трех иностранцев, которые были назначены в наблюдательный совет Нафтогаза в 2016 году.

Пол Уорвик имеет опыт работы в нефтегазовом секторе более 33 лет, в том числе на управленческих должностях в ConocoPhillips и Talisman Energy. Работал в Норвегии, Великобритании, Польше, Индонезии, странах Северной и Западной Африки, Ближнего Востока. Закончил магистратуру в Cranfield Institute of Technology, учился в London Business School.