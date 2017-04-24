Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Холодницкий: Экстрадиция Чауса из Молдовы может растянуться на год
Холодницкий: Экстрадиция Чауса из Молдовы может растянуться на год
Николай Чаус / Фото: vru.gov.ua

Холодницкий: Экстрадиция Чауса из Молдовы может растянуться на год

Украина предоставила доказательства коррупционных преступлений сбежавшего судьи

24.04.17 27
0000

Экстрадиция судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112 Украина.

"Мы подали все необходимые документы и доказательства, свидетельствующие, что это преступление является чисто коррупционным и не политическим, что лицо сбежало от правосудия, поэтому слово за молдавским судом", - заявил Холодницкий.

Напомним, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Николая Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

1 марта Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу.

6 марта детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в прокуратуру Молдовы.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Вопрос выдачи Чауса будет рассмотрен на текущей неделеВ Молдове из-за непогоды могут объявить чрезвычайное положениеБизнесмена из Молдовы Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5628
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6909
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3904
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5023
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1380
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1842
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2131
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1010
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1496
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 608
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6593 / 6989
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4722 / 5343
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4546 / 5070
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3527 / 3880
  5. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2534 / 2845
  6. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2414 / 2692
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1761 / 6909
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1748 / 1944
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1676 / 1925
  10. 24 апреля в Украине ожидаются дожди с грозами 1590 / 1782
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 29 / 6989
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 5070
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 11 / 5343
  4. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 10 / 1082
  5. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 10 / 7924
  6. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 8 / 18944
  7. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3880
  8. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 2845
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 7 / 1925
  10. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 6 / 3714
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.