Холодницкий: Экстрадиция Чауса из Молдовы может растянуться на год

Экстрадиция судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса из Молдовы в Украину может занять от нескольких месяцев до года. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает 112 Украина.

"Мы подали все необходимые документы и доказательства, свидетельствующие, что это преступление является чисто коррупционным и не политическим, что лицо сбежало от правосудия, поэтому слово за молдавским судом", - заявил Холодницкий.

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Напомним, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили Николая Чауса при получении взятки в сумме $150 тыс. за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.

1 марта Николай Чаус добровольно явился в правоохранительные органы Молдовы и заявил о том, что он незаконно пересек молдавско-украинскую границу.

6 марта детективы НАБУ лично отвезли документы для осуществления процедуры экстрадиции в прокуратуру Молдовы.