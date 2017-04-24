Миссия ОБСЕ приостановила патрулирование в Донбассе

После подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе все патрули организации были возвращены на базы. Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Украинская правда.

"После инцидента все патрули были возвращены на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули были отменены", - сказал Хуг.

Во вторник работа патрулей будет частично восстановлена.

"Завтра мы частично восстановим работу и вернемся к нормальной работе, когда выясним все обстоятельства инцидента. Сейчас мониторинг ситуации осуществляется через камеры, а также из 12 локаций, в которых находятся наши наблюдатели", - пояснил Хуг.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, возле Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Автомобиль в районе села Пришиб, в Славяносербском районе наехал на фугас, установленный неизвестными на пути прохождения миссии. Один член миссии погиб. Двое наблюдетелей были ранены, их доставили в луганскую больницу.