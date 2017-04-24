Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали

За сутки 24 апреля по состоянию на 18:00 в Донбассе боевики 9 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции вблизи Авдеевки.

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На приморском направлении по опорным пунктам около Широкино противник применил 122-миллиметровую легкую переносную реактивную систему "Партизан" и стрелковое оружие. Из пулеметов крупного калибра враг бил по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия вел огонь по защитникам Марьинки. Также в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

Военнослужащие сил АТО строго придерживаются режима "тишины" и огонь в ответ не открывали.