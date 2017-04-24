Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Детективы НАБУ нашли "след" украинской коррупции в 41-й стране мира

Видео Детективы НАБУ нашли "след" украинской коррупции в 41-й стране мира

<span class="label red">Видео</span> Детективы НАБУ нашли "след" украинской коррупции в 41-й стране мира
рисунок: Марина Туровская

В антикоррупционном ведомстве показали, где осели выведенные из Украины миллиарды

24.04.17 284
0000

В НАБУ показали видеоролик, в котором разъяснили, в каких странах осели миллиарды, выведенные из Украины преступным путем.

Видео размещено на канале Бюро в YouTube.

Так, из Украины было выведено незаконным путем более 2,27 млрд гривен, 0,42 млрд долларов США, 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

В частности, в Латвийскую республику из Украины было выведено 73, 36 млн долларов и 800 тысяч евро, в Великобританию – 208, 133 млн долларов и 825 тыс. фунтов стерлингов.

В Германии и Испании подозреваемые в выводе средств покупали элитную недвижимость.

В Швейцарию было выведено 3,2 млн евро, Австрию – 2 млрд грн и 10,8 млн долларов, а на Британские Виргинские острова - 19, 693 млн долларов.

Глава НАБУ Артем Сытник оценивает коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
САП подозревает Ляшко в незаконном обогащенииАбромавичус проиграл суд КононенкоВсе записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 5695
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 6953
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 3930
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5030
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1389
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 1858
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2143
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1014
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1501
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 618
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 6688 / 7079
  2. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 4760 / 5390
  3. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 4560 / 5092
  4. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 3533 / 3887
  5. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 2603 / 2919
  6. Все записи Онищенко были сделаны после задержания его группы, - НАБУ 2457 / 2725
  7. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 1801 / 6953
  8. Эффект Меланшона. Чему могут научить украинцев выборы во Франции 1796 / 1994
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 1690 / 1936
  10. Кремль высказал свое мнение о введении миротворцев ООН в Донбасс 1673 / 1842
  1. Перезагрузка себя. 8 способов привести себя в порядок к лету 29 / 7079
  2. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 21 / 5092
  3. Эликсир старости. 14 продуктов, которые вас старят 12 / 5390
  4. Посол ЕС: Россия – главная угроза в Черноморском регионе 11 / 1106
  5. Шагнуть в иное. Как Украине научиться управлять своим будущим 10 / 18978
  6. Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс — самый украинский регион Украины 10 / 7934
  7. NASA показало фото Земли сквозь кольца Сатурна 7 / 3887
  8. Создана карта мест захоронения погибших воинов АТО 7 / 2919
  9. Доживём до понедельника. Смогут ли административные меры победить репетиторство 7 / 1936
  10. Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста 6 / 3722
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.