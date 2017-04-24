В антикоррупционном ведомстве показали, где осели выведенные из Украины миллиарды

В НАБУ показали видеоролик, в котором разъяснили, в каких странах осели миллиарды, выведенные из Украины преступным путем.

Видео размещено на канале Бюро в YouTube.

Так, из Украины было выведено незаконным путем более 2,27 млрд гривен, 0,42 млрд долларов США, 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

В частности, в Латвийскую республику из Украины было выведено 73, 36 млн долларов и 800 тысяч евро, в Великобританию – 208, 133 млн долларов и 825 тыс. фунтов стерлингов.

В Германии и Испании подозреваемые в выводе средств покупали элитную недвижимость.

В Швейцарию было выведено 3,2 млн евро, Австрию – 2 млрд грн и 10,8 млн долларов, а на Британские Виргинские острова - 19, 693 млн долларов.

Глава НАБУ Артем Сытник оценивает коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн.