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Ситуация в Донбассе

Хаг: Сначала 2015 года наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергалась нападениям

Хаг: Сначала 2015 года наблюдатели ОБСЕ 183 раза подвергалась нападениям
Александер Хаг / Фото: Uacrisis

Эта цифра касается только серьезных инцидентов

24.04.17 23
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Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хаг заявляет, что наблюдатели миссии 183 раза подвергалась нападениям в Донбассе с 15 января 2015 года. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Хочу напомнить, что наши команды ежедневно сталкиваются с серьезными угрозами жизни и выполнению своей работы. С 15 января 2015 наша команда столкнулась с 183 случаями такого рода, в частности стрельбой в направлении или поблизости патрулей, серьезными угрозами физического или вербального характера, а также случаями повреждения технических средств миссии - БПЛА, камер и автомобилей", - сказал Хаг.

Эта цифра, по его словам, касается только серьезных инцидентов с нападениями.

Хаг также подчеркнул, что мины и другие взрывные устройства должны быть изъяты с территорий Донецкой и Луганской областей.

Также Хаг сообщил, что СММ ОБСЕ намерена провести внутреннее расследование подрыва автомобиля патруля миссии на мине в Луганской области.

"Мы находимся на постоянной связи с органами власти Украины. В то же время мы проведем наше внутреннее расследование, нашу внутреннюю оценку. Также мы находимся на связи с теми, кто осуществляет фактический контроль на месте инцидента", - сказал Хуг.

Он добавил, что не может сообщить других подробностей, поскольку этот процесс сейчас продолжается.

Напомним, 23 апреля в результате подрыва автомобиля патруля миссии ОБСЕ на мине погиб наблюдатель миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля, граждане Германии и Чехии, были ранены.

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