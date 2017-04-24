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Укрзализныця на майские праздники запустит 23 дополнительных поезда

Укрзализныця на майские праздники запустит 23 дополнительных поезда
Фото: podrobnosti.ua

Также шесть графиковых поездов осуществят дополнительные рейсы

24.04.17 71
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На майские праздники Укрзализныця назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время майских праздников Укрзализныця уже назначила 23 дополнительных поезда и группы вагонов. Они будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев - Львов, Киев - Ужгород, Киев - Харьков, Харьков - Ужгород, Одесса - Львов, Николаев - Киев. Также 6 графиковых поездов осуществят дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

  • №191 / 192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;
  • №197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;
  • №243 / 244 Киев - Львов, из Киева и Львова 29 апреля, 2, 9 мая;
  • №207 Киев - Ужгород, из Киева 26, 27, 28, 29, апреля, 1, 2, 7, 8 мая, из Ужгорода 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 6, 8 мая;
  • №239 Киев - Ужгород, из Киева 28 апреля, 1, 5, 8 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 6, 9 мая;
  • №217 / 218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, из Киева 27, 29 апреля, 1, 5, 7 мая, с Рахова 28, 30 апреля, 2, 6, 8 мая;
  • №249 / 250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 апреля, 1, 5, 7 мая, из Черновцов 29 апреля, 2, 6, 8 мая;
  • №213 Киев - Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая;
  • №271 / 272 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая;
  • №277 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая;
  • №162 / 161 Николаев - Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая;
  • №206 / 205 Николаев - Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая;
  • №179 Днепр - Киев, с Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая;
  • №796 / 795 Киев - Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая;
  • №228 Одесса - Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая;
  • №242 Одесса - Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая;
  • №270 / 269 Одесса - Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая;
  • №185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 29 апреля, 2, 9 мая:
  • №231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая;
  • №286 Запорожье - Львов, из Запорожья 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Львова 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая;
  • №235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая;
  • №728 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 28,30 апреля, 2, 5, 9 мая.

Кроме того, в апреле - мае также осуществят дополнительные рейсы 6 графиковых поездов:

  • №134 / 133 Николаев - Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая;
  • №136 Одесса - Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая;
  • №148 Одесса - Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева - 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая;
  • №63 / 64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая;
  • №92 Константиновка - Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая;
  • №736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 2, 6, 9 мая.
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