Укрзализныця на майские праздники запустит 23 дополнительных поезда

Также шесть графиковых поездов осуществят дополнительные рейсы

На майские праздники Укрзализныця назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для удобных путешествий пассажиров во время майских праздников Укрзализныця уже назначила 23 дополнительных поезда и группы вагонов. Они будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев - Львов, Киев - Ужгород, Киев - Харьков, Харьков - Ужгород, Одесса - Львов, Николаев - Киев. Также 6 графиковых поездов осуществят дополнительные рейсы", - говорится в сообщении.

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В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

№191 / 192 Киев - Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№197 / 198 Киев - Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая;

№243 / 244 Киев - Львов, из Киева и Львова 29 апреля, 2, 9 мая;

№207 Киев - Ужгород, из Киева 26, 27, 28, 29, апреля, 1, 2, 7, 8 мая, из Ужгорода 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 6, 8 мая;

№239 Киев - Ужгород, из Киева 28 апреля, 1, 5, 8 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№217 / 218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов, из Киева 27, 29 апреля, 1, 5, 7 мая, с Рахова 28, 30 апреля, 2, 6, 8 мая;

№249 / 250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 апреля, 1, 5, 7 мая, из Черновцов 29 апреля, 2, 6, 8 мая;

№213 Киев - Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая;

№271 / 272 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая;

№277 Киев - Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№162 / 161 Николаев - Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая;

№206 / 205 Николаев - Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая;

№179 Днепр - Киев, с Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая;

№796 / 795 Киев - Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая;

№228 Одесса - Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая;

№242 Одесса - Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая;

№270 / 269 Одесса - Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая;

№185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 29 апреля, 2, 9 мая:

№231 Днепр - Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая;

№286 Запорожье - Львов, из Запорожья 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Львова 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая;

№235 Харьков - Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая;

№728 Киев - Харьков, из Киева и Харькова 28,30 апреля, 2, 5, 9 мая.

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Кроме того, в апреле - мае также осуществят дополнительные рейсы 6 графиковых поездов: