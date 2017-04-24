В Киеве задержали "вора в законе", крышевавшего автоворов

Столичные правоохранители задержали "вора в законе", уроженца Грузии, "крышевавшего" автоворов.

Джошуа Гела, который в криминальном мире имеет прозвище "Гела Тбилисский", задержали во время "деловой" встречи в ресторане в центре города, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"51-летний гражданин России был коронован в 1996 году в Москве. В Киев приехал в прошлом году и создал несколько преступных групп, организовывал криминальные "сходки", поддерживал связь с "товарищами", которые живут вне закона. Также известно, что "Гела Тбилисский" поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп", - говорится в сообщении.

Установлено, что в Киеве, Николаеве и Херсоне "вор в законе" "крышевал" деятельность преступных групп, которые действовали по двум направлениям – кражи из автомобилей и завладение транспортными средствами.

В прошлом "Гела Тбилисский" неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков).

При содействии правоохранителей мужчине сокращен срок пребывания в Украине. В настоящее время решается вопрос о выдворении "Гелы Тбилисского" в Российскую Федерацию с запретом въезда на три года.