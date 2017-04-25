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Сегодня миссия ОБСЕ вернется в Донбасс
Фото: УНИАН
Ситуация в Донбассе

Сегодня миссия ОБСЕ вернется в Донбасс

Патрули миссии были отозваны в течение двух дней

25.04.17 51
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Наблюдатели ОБСЕ 25 апреля возобновят свою работу в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг, передает Укринформ.

"Можем подтвердить, что вчера (23 апреля, - ред.) после инцидента все патрули миссии были отозваны на базы. Сегодня все наши патрули были отозваны, однако завтра (24 апреля, - ред). Мы возобновим свою работу и вернемся к нормальной работе, когда проведем анализ ситуации, того, что произошло", - сказал Хаг.

Он добавил, что 25 апреля будет возобновлена работа с "определенными мерами безопасности для работников миссии".

По словам Хага, в настоящее время мониторинг осуществляется с помощью камер с места инцидента, а также с 12 локаций, где находятся наблюдатели.

Напомним, 23 апреля автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на противотанковой мине на участке автодороги Знаменка – Пришиб (Славяносербский район неподконтрольной Украине территории Луганской области), в результате чего один сотрудник миссии погиб (гражданин США) и двое получили ранения (гражданка ФРГ и гражданин Чехии).

Открыто уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".

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