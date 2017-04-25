Вечером в понедельник, 24 апреля, оккупированный Луганск остался без электроснабжения. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию жителей города из разных районов.

В ООО "Луганское энергетическое объединение" сообщили, что с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекращают поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

ЛЭО неоднократно обращалось к правительству Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении подачи электроэнергии на неконтролируемую территорию из-за отсутствия ее оплаты.

Глава Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук подтвердил, что в ночь на 25 апреля компания полностью прекратила электроснабжение неподконтрольной территории Луганской области.

"Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемую территорию Луганской области", – написал Ковальчук на своей странице в Facebook утром 25 апреля.