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В пяти районах Киева отключат горячую воду

В пяти районах Киева отключат горячую воду
Киевэнерго / Фото: PHL

Горячее водоснабжение будет прекращено до 8 мая

25.04.17 612
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Компания "Киевэнерго" возобновила гидравлические испытания теплосетей в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах Киева, которые были приостановлены для избежания отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки", "Минская" и "Центральная".

На данный период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском; 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском районе.

С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".

На этот период горячее водоснабжение будет временно прекращено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школы, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

Ранее сообщалось, что Киевэнерго приостановила проведение гидравлических испытаний в Киеве до 25 апреля в связи с похолоданием.

Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода.

Они позволяют выявить и отремонтировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив, таким образом, появление повреждений во время отопительного сезона.

С 18 апреля Киевэнерго приостановила горячее водоснабжение в 5 районах столицы из-за проведения гидравлических испытаний. Позже из-за сильного похолодания частично включили горячую воду.

Также Киевэнерго заявляет о возможном прекращении горячего водоснабжения для жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы из-за неурегулированных договорных отношений и долгов теплоснабжающей компании ООО "Евро-реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ).

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