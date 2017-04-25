В Одессе на 2 и 9 мая спецслужбы РФ готовят провокации, - разведка

Ожидается провоцирование стычек между протестующими и патриотически настроенными активистами, а также полицией

Спецслужбы Российской Федерации готовят провокации в Одессе и области под предлогом мероприятий к годовщине трагедии 2 мая 2014 года и Дня победы 9 мая. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

"По имеющейся информации, специальные службы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая)", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в Одессе ожидается провоцирование стычек между протестующими и патриотически настроенными активистами, а также сотрудниками правоохранительных органов.

В пророссийских СМИ события будут освещаться как обострение межнационального конфликта на юге Украины, говорится в сообщении.