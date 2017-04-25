На Крещатике организуют прямую трансляцию Евровидения-2017

К конкурсу в Киеве будет открыто 5 фан-зон

Киевская городская государственная администрация намерена организовать прямую трансляцию международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Еврогородке на Крещатике. Об этом на брифинге сообщил ивент-руководитель конкурса Кирилл Воронин, передают Украинские новости.

"В Еврогородке у нас будет проходить прямая трансляция красной дорожки и конкурса", - сообщил Воронин.

Директор департамента КГГА по вопросам культуры Диана Попова сообщила, что к конкурсу в Киеве будет открыто 5 фан-зон.

Самая крупная из них будет располагаться на Софийской площади.

Вторая локация будет расположена на Контрактовой площади, где будет проходить фестиваль Made in Ukraine.

На Почтовой площади будет представлена ретроспектива всех исполнителей Евровидения.

На Троицкой площади запланирован фестиваль музыкальных мотивов с французским канканом и итальянской оперой.

Пятая локация планируется в музее "Киевская Фортеця".

По словам Поповой, также в столице в этот период пройдет ярмарка искусства Kyiv Art Week и Face of art. В нем будут принимать участие 5 музеев и 12 галерей.

Кроме того, в ярмарке будут участвовать Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, Киевская картинная галерея, Национальный музей Тараса Шевченко и Национальный художественный музей.

Также в городе впервые состоится фестиваль Kyiv Light Fest. Он пройдет на Михайловской, Контрактовой и Почтовой площадях. Помимо этого будут также подсвечены парк Киото и Андреевский спуск.