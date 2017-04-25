Автомобильная корпорация "Богдан" провела модернизацию автомобиля ГАЗ-66 для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает АвтоМотоКлуб.

От ГАЗ-66 в итоге осталась только ходовая часть. Двигатель и коробка передач - от Hyundai HD. Одно из модифицированных шасси используется в качестве базового для изготовления многоцелевого бронеавтомобиля ОВОД.

Отметим, Богдан в течение двух лет занимается разработкой полноприводных среднетоннажных автомобилей для армии.

Здесь одно из перспективных направлений - создание собственной модели на базе агрегатов Hyundai HD72. Новая модель в течение двух лет тестировалась в сложных дорожных условиях в Корее, Индонезии и Иране.

Напомним, "Третья рука" поможет солдатам стрелять точнее.