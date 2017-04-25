Репортеров ZIK официально обвинили в подготовке к диверсии

СБУ открыла уголовное производство в отношении журналистов телеканала ZIK за подготовку к диверсии.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Спецслужбы считают, что журналисты проекта "Тропами войны" телеканала ZIK снимали режимный объект. Они вели съемки с квадрокоптера вблизи военной части. Об этом местный житель сообщил военным.
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На место прибыло противодиверсионное воинское подразделение. Журналисты пояснили, что выполняют редакционное задание, снимая лесной массив и местный туристический объект "Тоннель любви".
Однако СБУ внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам подготовки к диверсии по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 УК Украины.
Напомним, СБУ сообщила, что спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины.