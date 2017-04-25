В полиции говорят о позитивных сдвигах в деле об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова

Правоохранители значительно продвинулись в установлении лиц, причастных к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

"Есть позитивные сдвиги по установлению лиц, причастных к совершению умышленного убийства бывшего депутата Госдумы России Вороненкова", - заявил он в ходе доклада на коллегии МВД Украины 25 апреля в Киеве.

При этом каких-либо подробностей Князев не сообщил, лишь констатировав факт продвижения в расследовании этого убийства.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.