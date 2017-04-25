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Инновации PrimeBroker покупает лидера валютного рынка PrivateFX

<span class="label">Инновации</span> PrimeBroker покупает лидера валютного рынка PrivateFX

Инновационная компания PrimeBroker приобретает ГК PrivateFX – наиболее динамично развивающуюся Форекс-компанию. Аналитики журнала «Биржевой Лидер» решили дать ответы на многочислинные вопросы относительно того, почему было принято такое решение и что станет результатам его принятия

25.04.17 35
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Ключевая цель PrimeBroker - усилить PrivateFX. Многие воспринимают процессы поглощения и слияния в качестве нового способа решить проблемы для компаний, которые находятся не в лучшем финансовом положении, однако, когда речь заходит о о PrivateFX и PrimeBroker, то стоит понимать, что здесь суть заключается совершенно в другом, утверждают эксперты.

Аналитики PrimeBroker, объективно оценивая нынешнее финансовое состояние компании PrivateFX, не делали ни малейших намеков на существование каких-либо проблем. На момент продажи компании, она занимала достаточно большую долю рынка Форекс. Более того, прогнозы развития компании были более чем оптимистичными, многие пророчили ей отличное будущее. 

Активы PrivateFX на мировом рынке определяется тремя основными пунктами:

  1. Лучшие технологии на рынке;
  2. Лучшие условия для инвестиций и торговли;
  3. Лучшие специалисты.

 Специалистами высокого класса была создана своеобразная инвестиционная платформа, которая включает в себя счета «Активный инвестор», ПАММы, индексы с плечом. Именно профессионализм менеджеров компании обеспечил лучшие на рынке условия для ведения торговли и инвестирования. Результатом этого и является заинтересованность компанией со стороны успешных трейдеров, желающих попробовать свои силы в процессе управлении чужими деньгами.

PrivateFX собирает под собой все больше профессиональных управляющих трейдеров. Одновременно с этим, компания предлагает различные инновационные бизнес-разработки, которые открывают новые возможности не только для управляющих, но и для инвесторов.

За достаточно короткий промежуток времени PrivateFX смогла привлечь свыше сотни профессиональных трейдеров. Общий объем инвестиций на счетах самых успешных трейдеров исчисляется суммами, значительно превышающими миллионы долларов. Наиболее популярными инвестиционными продуктами являются ПАММ-счета, ПАММ-индексы, а также уникальные счета «Активный инвестор», которые могут использоваться только клиентами компании PrivateFX.

Успехи брокера также не остались незамеченными:

- в 2015 году компания, за достижения на рынке Форекс, получает Кубок в номинации «Лучший брокер мира» от Академии Masterforex-V;

- в сентябре прошедшего года группа компаний PrivateFX стала Генеральным спонсором 17-й международной инвестиционной выставки, которая проводилась в Гуанчжоу. В соответствии с результатами выставки, компания получила престижную награду в номинации «Лучший инвестиционный продукт».

 

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