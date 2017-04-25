Порошенко встретится с Лукашенко 26 апреля

В среду, 26 апреля, президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Главы государств примут участие в мероприятиях в связи с 31-й годовщиной аварии на Чернобыльской атомной электростанции - совместно почтят память погибших в катастрофе и посетят ряд объектов на ЧАЭС.
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Также Порошенко и Лукашенко проведут переговоры на территории Беларуси. Какие именно вопросы будут обсуждать главы двух государств не уточняется.
Напомним, в Беларуси выпущена монета с призывом к антимосковскому восстанию.