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Видео В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона

<span class="label red">Видео</span> В Тернополе в торговом центре мужчина при свидетелях похитил из банкомата полмиллиона
Патрульная полиция / Фото: Пресс-служба МВД

Злоумышленника зафиксировали сразу несколько камер видеонаблюдения

25.04.17 2252
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В Тернополе правоохранители ищут злоумышленника, который похитил почти полмиллиона гривен из банкомата, открыв его при свидетелях в торговом центре Novus.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области, сотрудникам Тернопольского отдела полиции 24 апреля поступило сообщение от службы информационной безопасности Райффайзен банка Аваль о том, что еще 19 апреля в период с 18 до 19 часов неизвестный вмешался в электронную систему банкомата, который установлен в помещении торгового центра Novus на ул. Перля.

Во время осмотра места преступления правоохранители выяснили, что злоумышленник открыл крышку сервисной части банкомата и повредил шлейф клавиатуры, с подключением мобильного устройства сумел похитить 452,2 тыс. грн.

При этом действия злоумышленника зафиксировали несколько камер видеонаблюдения.

На видео с камер наблюдения, распространенном полицией, видно, что молодой человек подходит к банкомату и открывает его. При этом возле банкомата находятся несколько посетителей торгового центра, которые не обращают внимания на действия молодого человека.

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