На обеспечение безопасности Евровидения МВД нужно 45 млн грн

На реализацию мер по обеспечению публичной безопасности во время проведения в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение-2017" необходимо 45 млн гривен.
Об этом во вторник, 25 апреля, заявил госсекретарь Министерства внутренних дел (МВД) Украины Алексей Тахтай, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Критичным является состояние финансирования реализации мер публичной безопасности и правопорядка во время проведения конкурса "Евровидение" в мае этого года в Киеве. Проведение этого мероприятия требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы. Реализация мер публичной безопасности во время событий мирового масштаба требует привлечения дополнительных ресурсов, а именно 45 млн гривен только на самое необходимое: командировки, питание, топливные материалы", - отметил он.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что необходимые для подразделений Нацполиции дополнительные средства будут предоставлены.
Напомним, обнародованы правила поведения иностранцев на Евровидении.