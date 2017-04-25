19 апреля в киевском зале Ballpark состоялась презентация второй части известного на весь мир социального мультимедийного проекта «Переможці», организаторами которого являются ТСН и журнал VIVA! Куратор проекта - Соломия Витвицкая. Событие объединило более 1000 гостей: ветеранов АТО с семьями, волонтеров, раненых воинов, спортсменов, врачей, протезистов, дипломатов, политиков, меценатов и известных людей, звезд, телеведущих, музыкантов. Открыл презентацию Женя Галич, лидер группы O.Torvald, которая будет представлять Украину на Евровидении 2017. Проект – это и впечатляющие фотографии авторства Александра Мордерера и Татьяны Рублевой, и видеоарт с невероятными кадрами со съемочной площадки, и цикл сюжетов ТСН, и специальный благотворительный выпуск журнала VIVA! Переможці. В кадре – люди с неограниченными возможностями, ветераны АТО и паралимпийцы, которые потеряли части тела, но не утратили силы духа! 15 новых вдохновляющих историй о мужестве и победе над собой, над болью, над обстоятельствами. Это герои, которые закаляют дух и тренируют тело, которые вдохновляют и помогают другим не сдаваться, прошедшие через ад испытаний и вышедшие на свет. Они верят и надеются на лучшее, достигают новых побед в мирной жизни. Теперь семья Переможців стала больше - наших героев уже 35.

Главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая объявила старт продажи в розничных сетях по всем городам Украины второго благотворительного издания Viva!Переможці. Стоимость составляет 70 грн. Собранные от продажи средства идут на психологическую реабилитацию и спортивное протезирование ветеранов АТО.

Идея фотографий, представленных на огромных конструкциях высотой более 3 метров на 1300 м2 выставочной площади, – сделать акцент на силе и красоте мышц и тел наших героев, их борьбе за свободное движение и жизнь. Главная задача «Переможців» – это психологическая реабилитация ветеранов и развитие спортивного протезирования, и все собранные благотворительные средства будут направлены именно на эти цели.

Главным меценатом второй части проекта стал Андрей Мацола. Он многое сделал для того, чтобы проект был реализован, подставил плечо в трудный момент. Именно благодаря ему участник проекта ветеран Александр Бабченко получил спортивный протез для кроссфита, и вскоре мы его увидим на спортивных тренировках. Партнерами Переможців стали Министерство иностранных дел Украины, Национальный паралимпийский комитет, Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS, благотворительный фонд «Сердце воина», Клиника доктора Валихновского, туристическая компания «Феерия», Run Ukraine, организаторы визита Ника Вуйчича в Украине агентство Key Strategy, дизайнер Андре Тан, который создал специальную благотворительную линию одежды «Переможці» для мужчин, бренд VOVK и другие. Реконструктивный хирург Ростислав Валихновский вернет красоту Марии Кулиш, которая служит в Вооруженных силах Украины и получила в зоне АТО ожоги лица и рук. Игорь Захаренко, директор «Феерия», дарит ветеранам путешествия.

«С первым проектом мы проехали 15 стран и около 25 000 километров, в туре было 330 выставочных дней, - рассказывает куратор Соломия Витвицкая. - У нас 100 партнеров, мы привлекли инвестиции в размере 30 млн. гривен. Эти ребята – наша семья. Это смысл нашей жизни, наша гордость и вдохновение. Вместе с ними мы творим добро и меняем к лучшему нашу страну».

«Переможці» — это те герои, которые нужны стране, те люди, которые формируют победу Украины. Мне приятно, что, говоря о воинах АТО, которые стали инвалидами, вы расширяэте рамки, говорите об Украине в целом. О стране героев, которые нас защитили. Это проект о правах украинцев, и поэтому мы принимаем в нем участие, — говорит глава Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. – Фотографии на выставке прекрасные, креативные, мощные, животворные».

Авторы фото, которые в прямом смысле завораживают, – Александр Мордерер и Татьяна Рублева. «Это проект о спорте, о сильных людях, которые вопреки всему занимаются спортом. О красоте человеческого тела, о силе и энергии», — поделился своим видением Александр. А Татьяна подчеркнула, что это не фотографы помогли «Переможцям», что все было наоборот: «Хочу сказать огромное спасибо ребятам за то, что дали нам возможность прикоснуться к их силе духа. Они подарили нам больше, чем мы им».

Презентация только состоялась, но уже удалось вручить сертификат на новый спортивный протез Алексею Аванесяну, ветерану АТО и участнику проекта. Средства на протез собрали фонд «Сердце воина» вместе с файндрайзерами в рамках благотворительного забега в Киеве. Уже скоро Алексей сможет играть в баскетбол и бегать.

«Мы не надеялись на такой успех. Но вера, которая есть у них, необходима нам всем. Вера в то, что мы победим», - говорит генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. «Каждый из ребят, участвующих в проекте «Переможці», нашел свой путь к перерождению и показал пример нам всем», - добавляет Роман Торговицкий, реабилитолог, доктор наук Гарвардского университета, руководитель фонда «Сердце воина».

«Наші люди всюди», - спел на презентации Женя Галич, лидер группы O.Torvald. Галич признается, что таких эмоций не испытывает даже на больших концертах: «Этими людьми нужно гордиться и восхищаться. Жизнь нужно любить и не тратить на какие-то пустые обещания. Эти ребята своим примером показывают, что нет предела человеческим возможностям. Таких людей нужно на руках носить, и я очень горжусь, что принимаю участие в этом проекте».

Вадим Свириденко, участник проекта «Переможці», который потерял четыре конечности в АТО, сказал: «Если я хоть одного человека подниму и вдохновлю, - это будет счастье».

Трогательным и важным моментом презентации стала песня «Край землі», которую исполнил Арсен Мирзоян в память о тех, кто не вернулся с войны. В это время на большом экране демонстрировались видеокадры с героями, которые погибли, защищая границы Украины.

Среди известных гостей выставки були Алла Мазур, Святослав Вакарчук, Маричка Падалко, руководитель культурной дипломатии МИД Анатолий Соловей, президент Палаты Италии для Балканских стран и Украины Паоло Ди Лулло вместе с представителем в Украине Аллой Ромашко, Лидия Таран, Юрий Горбунов, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Григор Катамадзе, волонтер Аня Гвоздяр, главный редактор VIVA! Иванна Слабошпицкая, Юлия Соцкая, Светлана Тарабарова, Власта Шовковская, Ярослава Гресь, Антонина Матвиенко, Олег Собчук, Андрей Kishe, Лилу, Амадор Лопес, Ольга Навроцкая, Владимир Нечипорук, Елена Бурба, Анастасия Иванова, Наталья Карпа и Евгений Терехов, Оксана Стебельская, Анжелика Рудницкая, Иллария, Ульяна Пчелкина, Андрей Лучанко, Игорь Цыганик, Александра Лобода, Юлия Бориско, протезист Александр Стеценко идругие.

Выставка будет открыта в зале Ballpark НСК «Олимпийский» с 20 по 30 апреля (кроме дня футбольного матча 21 апреля) с 11:00 до 21:00.

«Переможці» одержали победу на войне, в спорте, в жизни, даже над собой. И они готовы поделиться со всеми своим героическим духом и невероятной энергией, благодаря чему невозможное становится реальностью.

Видеоарт проекта: https://www.youtube.com/watch?v=m4vtQkRPpV4&feature=youtu.be

Фотографии с открытия проекта: http://dropmefiles.com/GF5uA

Видеообращение партнера проекта «Переможці» Антонины Кумки:

https://www.youtube.com/watch?v=p-3S4D304hU&feature=youtu.be

Сюжет ТСН: https://www.youtube.com/watch?v=fg6d0zjfGBY