Киевскую станцию метро Героев Днепра закрыли из-за угрозы взрыва

Столичный метрополитен объявил о временном закрытии станции Героев Днепра из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится на странице коммунального предприятия в Facebook.

"В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция Героев Днепра закрыта. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в Киевском метрополитене.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в Facebook отметила, что правоохранители проверяют информацию о заминировании станции метро Героев Днепра.

"В полицию анонимное сообщение поступило около 14:35. На место выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехническая и кинологическая службы", - отметила она.

Правоохранители проверяют станцию метро и прилегающую территорию. Проведена эвакуация пассажиров и персонала. Станция закрыта на вход и выход. Для безопасности граждан все пассажиры выходят на станции метро Минская.

Напомним, в Киеве задержали пенсионера с рекордным количеством "минирований" на счету.