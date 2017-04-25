Президент ПАСЕ выступит с официальным заявлением о своем статусе в Сирии

Об этом во вторник, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

"Начались слушания насчет поездки Аграмунта и его двух коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса", - отметила она.

По словам Геращенко, председатель юридического комитета, бельгийский депутат Детекс заверил, что посетил Сирию, потому что его страна страдает от миграционного кризиса.

"Также Детекс говорит, что был там как сенатор, а не член ПАСЕ", - добавила она.

Напомним, Киев хочет отправить в отставку главу ПАСЕ.