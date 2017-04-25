Гройсман пообещал уволить трех худших начальников областных управлений Нацполиции

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководителей трех худших областных управлений Национальной полиции по результатам первого полугодия уволят.
Об этом он сказал во вторник, 25 апреля, на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), обращаясь к руководителям областных управлений, сообщает пресс-служба Кабмина.
"Думаю, что нам нужно по результатам 1-го полугодия делать кадровые выводы. Если человек на месте работает должным образом, задавайте вопросы, чем нужно помочь. Мы заработную плату увеличили, финансирование материально-технического обеспечения увеличили… Но мы хотим, чтобы в своих домах, на дорогах люди были в безопасности. Это можете сделать только вы на своих местах", - отметил Гройсман.
Он поручил по результатам первого полугодия сделать рейтинг областей.
"Единственное исключение для зоны АТО: там совсем другая структура, другие вызовы", - добавил Гройсман.
Напомним, на обеспечение безопасности Евровидения МВД нужно 45 млн грн.