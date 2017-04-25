Гройсман пообещал уволить трех худших начальников областных управлений Нацполиции

Об этом он сказал во вторник, 25 апреля, на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), обращаясь к руководителям областных управлений, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Думаю, что нам нужно по результатам 1-го полугодия делать кадровые выводы. Если человек на месте работает должным образом, задавайте вопросы, чем нужно помочь. Мы заработную плату увеличили, финансирование материально-технического обеспечения увеличили… Но мы хотим, чтобы в своих домах, на дорогах люди были в безопасности. Это можете сделать только вы на своих местах", - отметил Гройсман.

Он поручил по результатам первого полугодия сделать рейтинг областей.

"Единственное исключение для зоны АТО: там совсем другая структура, другие вызовы", - добавил Гройсман.

Напомним, на обеспечение безопасности Евровидения МВД нужно 45 млн грн.