Полиция нашла украденный "Апостол" и задержала грабителей

Сотрудники уголовного розыска киевской полиции задержали людей, которые похитили книгу "Апостол" 1574 г. из библиотеки Вернадского, а также обнаружили саму книгу.

Об этом пишет 112.ua, ссылаясь на источники в полиции.

"На ул. Саксаганского, в ресторане сотрудники уголовного розыска провели задержание членов преступной банды, которые украли из библиотеки им. Вернадского книгу "Апостол". Книга находится на месте задержания", - рассказал источник.

Отметим, книгу похитили в мае прошлого года. По словам работников библиотеки, к ним пришел человек, назвавшийся представителем контролирующего органа, и предоставил копии документов для проведения сверок тех книг, которые у них хранятся. После чего назвал список тех изданий, которые он хотел бы проверить.

При этом попросил отдельное помещение, где бы он смог спокойно работать. В течение дня человек несколько раз выходил из помещения, оставляя при этом свои вещи. В конце рабочего дня он вышел и обратно уже не вернулся. Когда персонал библиотеки начал сверять выданные ему для ознакомления издания, они обнаружили отсутствие старопечатного издания.

Напомним, львовский "Апостол" Ивана Федорова был издан тиражом около 1-1,2 тыс. экземпляров, в настоящее время известно примерно о 120 сохранившихся экземплярах. При этом в фондах Национальной библиотеки им. Вернадского хранится 5 экземпляров, но все они неполные. Кроме того, экземпляры книги есть в книгохранилищах Львова, Харькова, Днепропетровска, а также в других странах – Беларуси, Польше, Болгарии, РФ, США и других стран. Книга издана в крупном формате, оригинальное издание состояло из 278 листов, включая 264 пронумерованных.