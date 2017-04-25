В Украину приедет Североатлантический совет НАТО

Делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом посетит Украину в июле этого года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по завершению заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось сегодня, 25 апреля, в штаб-квартире альянса в Брюсселе, передает УНИАН.

"Комиссия Украина-НАТО и представители стран - членов альянса подтвердили дальнейшую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подтвердили решение о визите в июле Североатлантического совета в Украину", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что этот визит состоится в рамках празднования 20-летия подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

"Это - серьезный политический сигнал, а также возможность для нас познакомить всех послов стран - членов НАТО как с достижениями, так и с проблемами, с которыми мы сегодня сталкиваемся, одновременно ведя войну и меняя страну", - отметила вице-премьер.

Собеседник агентства считает, что Хартию об особом партнерстве необходимо привести в соответствие с существующими реалиями.

"Документ базируется на других геополитических реалиях, и в нем используются терминология или даже организации, которые в наше время уже не существуют. Хартия требует обновления и приведения в соответствие с реальной ситуацией, которую мы имеем сегодня", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Конкретная дата визита делегации Североатлантического совета еще не известна.

Последний раз члены Североатлантического совета посещали Украину в июне 2008 года.