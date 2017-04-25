СБУ: Диверсия остается основной версией взрывов в Балаклее

Основной версией причины взрывов на складе боеприпасов в Балаклее остается диверсия, но исследуются и другие версии. Об этом на брифинге в Киеве заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает УНИАН.

"Пока основной версией остается версия, которую озвучил председатель СБУ Василий Грицак, что это была диверсия. Но мы проверяем и другие версии", - сказал Ткачук.

По его словам, после событий в Балаклее СБУ совместно с контрразведкой, Вооруженными силами Украины, Геннштабом провели комплексную проверку состояния охраны военных объектов, и по результатам этой проверки отработаны дополнительные меры по обеспечению охраны.

Напомним, 23 марта около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. Тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах барачного типа. Восстановительные работы потребовались в 54 многоэтажках и частных домах.

СБУ открыла уголовное производство по факту взрывов арсенала под Балаклеей по статье диверсия, а прокуратура по статье халатность, однако в настоящее время оба производства объединены в одно. Пожар уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов.