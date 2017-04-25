В полночь на 26 апреля и до 18 мая включительно Крещатик в Киеве перекроют - от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной в связи с проведением песенного конкурса Евровидение.

Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Алексей Резников, передает "Тиждень.uа".

"Перекрытие Крещатика состоится завтра в полночь. От сегмента ул. Б.Хмельницкого и ул. Прорезной будет основная локация Еврогородка. Это главная локация, где вы сможете и услышать, и увидеть, и попеть, и потанцевать", – сказал он.

Для того, чтобы попасть на территорию Еврогородка, нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Конечно, для того, чтобы попасть на любую локацию, нужно будет иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Система построена в режиме аэропортовой безопасности, поэтому естественно, что правоохранительные органы имеют право, согласно закону Украины, требовать удостоверения личности", – отметил Резников.

Напомним, полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Украину представит группа O. Torvald с песней Time, он выступит в финале под номером 22.