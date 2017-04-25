Суд продлил на два месяца арест пятерым экс-"беркутовцам"

Их подозревают в убийствах активистов Евромайдана

Святошинский районный суд Киева в очередной раз продлил срок содержания под стражей пятерых бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в убийствах активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНИАН.

Таким образом, экс-"беркутовцы" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура, Олег Янишевский и Александр Маринченко будут находиться под стражей еще 60 суток с сегодняшней даты.

Напомним, 15 апреля освобожденный Апелляционным судом Киева экс-"беркутовец" Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию.