5 миллионов гривен потратят на закупку мусорных урн к Евровидению

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Депутаты Киевского горсовета дополнительно выделили из городского бюджета почти 25 млн грн на проведение конкурса "Евровидение-2017", в том числе 19 млн грн - на установку системы видеонаблюдения в локациях конкурса. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"Мы также заложили 5 млн грн на приобретение урн для обеспечения надлежащего уровня благоустройства города во время проведения "Евровидения". Еще полмиллиона гривень - для привлечения волонтеров. 125 тыс. грн пойдет на благоустройство территории Национального историко-культурного музея "Київська фортеця". Это одна из развлекательных зон песенного конкурса", - заявил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

Ранее госсекретарь Министерства внутренних дел Украины Алексей Тахтай заявил, что на реализацию мер по обеспечению публичной безопасности во время проведения в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение-2017" необходимо 45 млн грн.