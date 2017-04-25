АТО: под Авдеевкой погиб украинский военнослужащий

За сутки 25 апреля по состоянию на 18.00 боевики 23 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Один боец погиб, еще один – получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на приморском направлении. Так, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам в районе Водяного. Из гранатометов различных систем вел огонь по защитникам Широкино и Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитниках Гнутово. По позициям в районе Талаковки противник применил стрелковое оружие. Вблизи Новотроицкого проявлял активность вражеский снайпер.

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На донецком направлении огнем 82-миллиметровых минометов и противотанковых гранатометов противник накрывал позиции сил АТО в районе Авдеевки. В результате обстрела опорного пункта одной из механизированных бригад погиб украинский военнослужащий. Минометы калибра 82-мм враг применил по защитникам шахты "Бутовка". Из пулеметов больших калибров вел огонь по опорным пунктам вблизи Каменки и Новгородского. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На луганском направлении из автоматических гранатометов подразделения российско-оккупационных войск обстреляли опорные пункты вблизи Желтого, а из стрелкового оружия - в районе Валуйского.