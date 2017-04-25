Комитет избирателей Украины составил "Рейтинг деятельности глав ОГА за I квартал 2017 года". Об этом сообщается на сайте комитета.
Лучшими губернаторами были названы председатели Харьковской (Юлия Светличная, 1 место), Донецкой (Павел Жебривский, 2), Кировоградской (Сергей Кузьменко, 3), Тернопольской (Степан Барна, 4) и Закарпатской (Геннадий Москаль, 5) областных государственных администраций.
Худшими, согласно исследованию, оказались руководители Херсонской (Андрей Гордеев), Черкасской (Юрий Ткаченко), Ровенской (Алексей Муляренко), Черновицкой (Александр Фищук) и Волынской (Владимир Гунчик) областей.
Оценка основывалась на двух критериях: показателях социально-экономического развития регионов и опросе местных экспертов.
Фото: КИУ